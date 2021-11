Landkreis Neu-Ulm

17:30 Uhr

Corona-Frust bei Gastronomen: "Haben den Schuss nicht gehört"

Die Gäste werden weniger, die Reservierungen für die Weihnachtsfeiern werden storniert: Der Frust bei den Gastronomen in der Region ist groß.

Plus Die Umsätze gehen zurück, Weihnachtsfeiern werden abgesagt, die Personalsituation wird nicht einfacher. Das sagen Wirte aus dem Kreis Neu-Ulm zur Situation.

Veranstaltungen abgesagt, Sperrstunde und dazu noch 2G: Die Corona-Pandemie trifft auch die Gastronomie im Kreis wieder stark. Der Frust bei den Wirtinnen und Wirten ist groß. "Ich zweifle an der Fähigkeit unserer Politiker", sagt sogar einer von ihnen. Doch wie soll es weitergehen? An das Weihnachtsgeschäft glaubt keiner so wirklich mehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

