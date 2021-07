Corona-Impfung: Hotline des Landkreises Neu-Ulm wird eingestellt

Die sinkende Nachfrage nach Terminen wirkt sich auch auf die Öffnungszeiten der Impfzentren im Landkreis Neu-Ulm aus.

Aufgrund der gesunkenen Nachfrage nach Impfterminen passen die drei Impfzentren im Landkreis Neu-Ulm ihre Öffnungszeiten an. Außerdem wird die bisherige Telefonhotline des Landkreises eingestellt.

Impfungen in den Impfzentren sind jetzt ohne die bisherige erforderliche Registrierung im bayernweiten Impfportal möglich. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Ebenfalls aufgehoben ist die Zuständigkeit des Impfzentrums nach dem jeweiligen Wohnort. Das heißt, jeder kann sich in einem Impfzentrum seiner Wahl des Landkreises Neu-Ulm impfen lassen - unabhängig von seinem Wohnort, Landkreis oder Bundesland. Wer noch im bayernweiten Impfportal BayIMCO registriert ist und noch keine Einladung zu einem Impftermin erhalten hat, kann ebenfalls einfach direkt in einem Impfzentrum vorbeikommen. "Sie müssen weder auf eine Rückmeldung aus BayIMCO noch auf einen Termin warten", heißt es aus dem Landratsamt

Ab Montag, 2. August, gelten dann folgende Öffnungszeiten:

Impfzentrum Weißenhorn (ehemaliger Feneberg-Supermarkt), Kammerlander Straße 1, Telefon: 07309/92 79 250

Öffnungszeiten : Montag 9 bis 14 Uhr, Dienstag 15 bis 20 Uhr, Mittwoch 12 bis 17 Uhr.

Impfzentrum Neu-Ulm ( Nuvisan ), Wegenerstraße 13: Telefon: 0731/98 40 291

Öffnungszeiten : Mittwoch: 9 bis 14 Uhr, Donnerstag: 15 bis 20 Uhr, Freitag 12 bis 17 Uhr.

Impfzentrum Illertissen (Gesundheitszentrum), Krankenhausstraße 7, Telefon: 07303/92 85 472

Öffnungszeiten : Donnerstag bis Samstag 9 bis 14 Uhr

Impf-Hotline des Landkreises Neu-Ulm stellt den Dienst ein

Nachdem aktuell keine Registrierungen im bayernweiten Impfportal mehr notwendig sind, und die Anruferzahlen deutlich zurückgegangen sind, wird die Impf-Hotline des Landkreises Neu-Ulm ihren Dienst einstellen. Informationen rund um das Coronavirus und das Thema Impfen gibt es auf der Website des Landkreises Neu-Ulm. Für weitere Fragen zum Impfen steht der Betreiber der Impfzentren Huber Health Care unter der Telefonnummer 07335/9206 109 oder per E-Mail info@huber-health-care.com zur Verfügung. (AZ)