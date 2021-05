Landkreis Neu-Ulm

Corona-Inzidenz fällt weiter: Ab Freitag wieder Click & Meet möglich

In den Landkreisen der Region ist ab dem Wochenende wieder Terminshopping möglich.

Die Corona-Zahlen lassen wieder mehr Möglichkeiten für den Einzelhandel im Kreis Neu-Ulm zu. So ist die Lage in den Landkreisen der Region.

Von Rebekka Jakob

Von Rebekka Jakob

Pünktlich zu Pfingsten wird es in der Region wieder mehr Einkaufsmöglichkeiten geben. Sowohl auf der bayerischen als auch auf der baden-württembergischen Seite der Iller gilt ab Freitag wieder das Prinzip Click & Meet. Eine Übersicht über die Regelungen in den Landkreisen.

