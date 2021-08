Darum hängen im Landkreis Neu-Ulm am Samstag Trauerflaggen

An Behörden und Einrichtungen im Landkreis Neu-Ulm hängen am Wochenende Trauerflaggen. Das ist der Grund dafür.

Trauerbeflaggung ist am Samstag, 28. August, für die Gebäude von Behörden und Einrichtungen im Landkreis Neu-Ulm vorgesehen. Am selben Tag findet eine zentrale Gedenkfeier im Dom zu Aachen statt - beides soll an die Opfer des Unwetters vor einigen Wochen erinnern.

Zum Gedenken an die Opfer der Unwetter- und Hochwasserkatastrophe in vielen Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz werden deshalb die Fahnen am Landratsamt in Neu-Ulm auf halbmast gesetzt. Aus diesem Anlass hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in Übereinstimmung mit der Regelung, die der Bund für seinen Bereich getroffen hat, die Trauerbeflaggung aller staatlichen Dienstgebäude in Bayern angeordnet. Die Gemeinden, Landkreise und Regierungsbezirke sowie die übrigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts wurden gebeten, in gleicher Weise zu verfahren. (AZ)