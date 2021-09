Landkreis Neu-Ulm

vor 1 Min.

Denkmaltag: Das ist im Landkreis Neu-Ulm und in Ulm geboten

Das Jubiläum 900 Jahre Prämonstratenser steht am Tag des offenen Denkmals in Roggenburg im Mittelpunkt.

Plus Zahlreiche Museen und Einrichtungen öffnen sich am 12. September für Besucher. Ein Überblick über die Veranstaltungen zum Tag des offenen Denkmals.

"Sein & Schein" hat die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, die seit 1993 alljährlich Anfang September den Tag des offenen Denkmals koordiniert, die Veranstaltung in diesem Jahr überschrieben. Der Hintergrund: Denkmale spielen mit unseren Sinnen oder sie sind Zeugnisse geheimnisvoller Legenden. Im Landkreis Neu-Ulm und in Ulm sind dazu am Sonntag, 12. September, eine ganze Reihe von Veranstaltungen geplant.

