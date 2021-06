Landkreis Neu-Ulm

vor 41 Min.

Der Landkreis Neu-Ulm hat eine neue kleinste Gemeinde

Plus Der Landkreis Neu-Ulm wächst weiter. Eine Gemeinde schiebt sich jetzt weiter nach vorne. In der Kreisstadt Neu-Ulm sieht der Trend anders aus.

Der Wachstumstrend bei der Einwohnerzahl des Landkreises Neu-Ulm hält an. Immer mehr Menschen leben in den Städten und Gemeinden an Iller, Roth und Günz. Doch nicht alle Kommunen profitieren davon.

Themen folgen