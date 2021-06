Landkreis Neu-Ulm

Die Kommunale Verkehrsüberwachung kontrolliert bald in weiteren Orten

Plus Die Kommunale Verkehrsüberwachung wächst. In der aktuellen Form ist Arbeit nur schwer zu schaffen. Die KVÜ will sich deshalb anders aufstellen.

Von Franziska Wolfinger

Gemeinsam gegen Temposünder und Falschparker - unter diesem Motto haben sich bislang sieben Städte und Gemeinden aus der Region zusammengeschlossen. Alleine ist es für kleinere Orte schwierig, den Verkehr zu überwachen und Regelverletzungen zu ahnden. Der Zusammenschluss zur Kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ) hat sich in der Region zum Erfolgskonzept entwickelt. Immer mehr Orte wollen mitmachen. Zudem ist in der jetzigen Form die Stadt Illertissen im Nachteil. Die KVÜ will sich daher neu organisieren.

