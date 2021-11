Engpässe und wenig Material: So geht es den Handwerkern im Kreis Neu-Ulm

Plus Seit Längerem haben viele Handwerksbetriebe im Kreis Neu-Ulm mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen. Gleichzeitig haben sie massenhaft Aufträge. Das hat Folgen.

Nach wie vor haben Handwerksbetriebe im Kreis Neu-Ulm mit Lieferengpässen und Materialknappheit zu kämpfen. Das kann sowohl für die Firmen als auch für die Kundinnen und Kunden zu Verzögerungen und höheren Kosten führen. Schon seit mehr als einem halben Jahr ist das nun der Fall, die Situation hat sich bis heute kaum verändert. Hoffnung auf Besserung gibt es kaum.