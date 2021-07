Landkreis Neu-Ulm

"Extrem viele Anfragen": Andrang auf Schwimmkurse im Kreis Neu-Ulm

Plus Monatelang waren keine Schwimmkurse möglich. Nun öffnen die Bäder nach und nach - und Hunderte Eltern wollen ihre Kinder anmelden. Von Problemen und neuen Ideen.

Von Sabrina Karrer

Die Schwimmlehrer in der Region haben gerade alle Hände voll zu tun: "Extrem viele Anfragen" von Eltern trudelten in den vergangenen Wochen ein, sagt Alfons Sailer, Sprecher der BRK-Kreiswasserwacht Neu-Ulm. Denn: Die Schwimmkurse starten allmählich wieder - und es gibt einiges aufzuholen nach der Pandemie-Pause, in der die Becken in den Bädern verwaist blieben. Wie händeln die Kursanbieter den Ansturm? Und welche Möglichkeiten haben Eltern?

