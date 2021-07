Landkreis Neu-Ulm

18:30 Uhr

Gastrobetriebe im Kreis Neu-Ulm kämpfen mit Personalmangel

In vielen Betrieben im Kreis Neu-Ulm mangelt es an Personal.

Plus Wegen der Corona-Pandemie haben sich viele Arbeitnehmer, die im Gaststättengewerbe tätig sind, umorientiert. Jetzt fehlt Personal. Das sagen Betreiber im Kreis Neu-Ulm.

Von Maximilian Sonntag

Die Corona-Pandemie setzte vielen Berufszweigen mächtig zu. Dass sich aber die damit einhergehenden Probleme von heute auf morgen lösen lassen, ist Wunschdenken. So hat auch die Gastronomiebranche nach wie vor mit den Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen. Zwar dürfen Bars, Kneipen und Restaurants wieder Menschen empfangen und bewirten, ein großes, deutschlandweites Problem ergibt sich dennoch. Vielen Betrieben mangelt es an qualifiziertem Personal. So ist die Lage im Landkreis Neu-Ulm.

