Landkreis Neu-Ulm

06:31 Uhr

Geschichtsreise für Kinder: Was von den alten Burgen noch zu sehen ist

Plus Im dritten Teil unserer Geschichtsreise durch den Kreis Neu-Ulm für Kinder klären wir den Unterschied zwischen Schloss und Burg. Und wir gehen auf Spurensuche.

Von Ralph Manhalter

Unsere Entdeckungstour für junge Leserinnen und Leser durch den Landkreis Neu-Ulm geht heute mit einem spannenden Thema weiter. In der letzten Folge haben wir die Stadt Weißenhorn besucht. Genau - die mit den drei weißen Hörnern im Wappen, die du bestimmt auch an einigen Gebäuden gesehen hast. Die Fuggerstadt, wie Weißenhorn auch genannt wird, hat heute noch ein Schloss. Viele Schlösser waren früher aber Burgen. Was ist denn nun der Unterschied zwischen einem Schloss und einer Burg? Das klären wir im dritten Teil unserer Geschichtsreise für Kinder. Und wir zeigen, was man von den alten Burgen heute noch sieht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

