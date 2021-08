Hacker-Angriff auf Karl-Heinz Brunner: IT-Hinweise nicht umgesetzt

Plus Karl-Heinz Brunner wurde Opfer eines Hacker-Angriffs. Das Team des SPD-Bundestagsabgeordneten hatte Hinweise des Bundesamts für IT-Sicherheit nicht umgesetzt.

Die Facebook-Auftritte des SPD-Bundestagsabgeordneten Karl-Heinz Brunner sind Opfer eines Hacker-Angriffs geworden. Erst wurden zahlreiche Beiträge auf der sogenannten "Fanseite" gelöscht. In der Nacht auf Montag gab es nun wohl auch einen Angriff auf den privaten Account des früheren Illertisser Bürgermeisters. Eine Spur führt nach Kambodscha. Ganz offensichtlich waren die Profile aber auch nicht ausreichend geschützt - trotz Tipps des dafür zuständigen Bundesamtes.