IHK-Beraterin: Wo Gründer Hilfe bekommen und welche Effekte Corona hatte

Im Landkreis Neu-Ulm gibt es viele Unternehmensgründer, die sich auch von der Corona-Pandemie nicht abschrecken lassen. Im Interview erzählt Karin Bräuer, Gründungsberaterin der Industrie- und Handelskammer, wie es um Neugründungen in der Region steht und vor welchen Fallstricken sich Gründerinnen und Gründer hüten sollten.