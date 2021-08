Impfmobil im Landkreis Neu-Ulm: Wie ist die Resonanz auf die Aktionen?

Das Impfmobil war im August bislang 16 Mal im Landkreis Neu-Ulm im Einsatz. Weitere Termine sind am Wochenende in Illertissen und Buch geplant.

16 Mal war der Impfbus im August im Landkreis Neu-Ulm bislang im Einsatz - zum Beispiel bei Möbel Inhofer in Senden oder am Kloster Roggenburg. Das Landratsamt ist zufrieden damit, wie diese Aktionen angenommen wurden. 1033 Bürgerinnen und Bürger ließen sich demnach an den verschiedenen Plätzen gegen das Coronavirus impfen. Allein am vergangenen Freitag am Hotel-Restaurant Hirsch in Finningen fanden 70 Impfungen statt. „Das ist ein großer Erfolg“, findet der stellvertretende Landrat Franz-Clemens Brechtel.

Impfbus ist am Wochenende wieder im Landkreis Neu-Ulm unterwegs

Und wie steht es allgemein um die Impfbereitschaft im Landkreis? Inzwischen sind laut einer Mitteilung der Behörde rund 204.100 Corona-Impfungen verabreicht worden. Davon sind rund 9700 durch mobile Impfteams erfolgt. Die Impfquote bei der Erstimpfung beträgt derzeit 59,4 Prozent, bei der Zweitimpfung 56,6 Prozent. Diese Zahlen sind jeweils am Mittwochabend erhoben worden.

Der Impfbus wird in diesem Monat noch an folgenden Tagen im Einsatz sein:

Freitag, 27. August, Rothtalhalle in Buch (gegenüber Einkaufszentrum), 14.30 bis 19 Uhr;

Samstag, 28. August, V-Markt in Illertissen , Saumweg 19, 11 bis 14 Uhr;

, Saumweg 19, 11 bis 14 Uhr; Samstag, 28. August, Freizeitbad Nautilla in Illertissen , Gottfried-Hartstraße 6, 14.30 bis 18 Uhr;

, Gottfried-Hartstraße 6, 14.30 bis 18 Uhr; Samstag, 28. August, ehemaliges Baywa-Areal in Illertissen , „Live im Sperrbezirk“ (nur wenn die Veranstaltung stattfindet), 18.30 und 21 Uhr.

Wer sich impfen lassen möchte, kann zu den angekündigten Zeiten an den Orten vorbeikommen - ohne Anmeldung oder Terminvereinbarung. Zur Wahl stehen die Impfstoffe von Biontech oder Johnson & Johnson. Möglich sind Impfungen ab dem Alter von zwölf Jahren, für die auch die Ständige Impfkommission (Stiko) eine allgemeine Empfehlung ausgesprochen hat. Voraussetzung für die Impfung von Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren ist das schriftliche Einverständnis der oder des Sorgeberechtigten. Bis zum Alter von 16 Jahren muss zudem ein Erziehungsberechtigter den Impfwilligen oder die Impfwillige begleiten. Außerdem findet im Vorfeld ein Aufklärungsgespräch mit dem Arzt statt. Mitzubringen sind zum Termin der Personalausweis, die Krankenversichertenkarte und das Impfbuch. Weitere Informationen sind unter https://landkreis.neu-ulm.de/de/sonderimpfaktionen.html zu erfahren. (AZ/stz)

Lesen Sie dazu auch