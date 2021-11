Impfzentrum Weißenhorn weitet Öffnungszeiten aus

Die Nachfrage nach Corona-Impfungen hat sich im Landkreis Neu-Ulm seit Oktober verdoppelt. Darum gibt es jetzt zusätzliche Termine in Weißenhorn.

Wegen der stark gestiegenen Nachfrage an Corona-Impfungen in den letzten Tagen werden die Öffnungszeiten des Impfzentrums in Weißenhorn wieder ausgeweitet. Ab Montag, 15. November, ist das Impfzentrum an sechs Tagen in der Woche geöffnet, informiert das Neu-Ulmer Landratsamt.

Zuletzt hatte sich die Nachfrage nach Impfungen im Impfzentrum Weißenhorn verdoppelt, heißt es: Von rund 150 bis 160 Impfungen pro Impftag im Oktober auf jetzt rund 330 Impfungen pro Impftag im November.

Die Öffnungszeiten des Impfzentrums im ehemaligen Feneberg-Supermarkt, Kammerlander Straße 1, sind dann Montag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr sowie Samstag von 9 bis 14 Uhr. Erreichbar ist das Impfzentrum telefonisch unter 07309/92 79 250.

Diese Impfungen sind im Impfzentrum Weißenhorn möglich

Impfungen sind dort grundsätzlich ohne vorherige Anmeldung und Terminvereinbarung möglich. Zum Einsatz kommen die Impfstoffe Biontech, Moderna sowie Johnson & Johnson. Neben Erst- und Zweitimpfungen sich auch Booster-Impfungen (Auffrischungsimpfungen) möglich. Voraussetzung ist, dass die letzte Impfung gegen das Coronavirus mindestens sechs Monate zurückliegt. Des Weiteren gibt es ein Aufklärungsgespräch mit einem Arzt. Wer bereits seine erste Impfung erhalten hat, sollte unbedingt beachten, dass zwischen erster und zweiter Impfung vier Wochen liegen sollten.

Impfungen sind ab zwölf Jahren möglich. Voraussetzung für die Impfung von Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren ist, dass das schriftliche Einverständnis der/des Sorgeberechtigten vorliegt. Bis zum Alter von 16 Jahren muss zudem ein Erziehungsberechtigter den Impfling begleiten. Außerdem gibt es im Vorfeld ein Aufklärungsgespräch mit dem Arzt.

Darüber hinaus finden weitere Sonderimpfaktionen im Kreis Neu-Ulm mit dem Impfbus statt. Der Impfbus des Betreibers Huber Health Care, der auch für das Weißenhorner Impfzentrum zuständig ist, besucht verschiedene Standorte im Landkreis. Hier sind Impfungen ebenfalls ohne Termin möglich. (AZ)