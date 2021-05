Landkreis Neu-Ulm

„Jetzt sprechen wir!“: So erleben junge Menschen im Kreis Neu-Ulm Corona

Plus In einem Projekt des Kreisjugendrings Neu-Ulm können junge Menschen zeigen, wie es ihnen in Corona-Zeiten geht. Am Ende soll so ein ganzes Buch entstehen.

Von Maximilian Sonntag

„Sagt es uns! Wir sagen es weiter“ - ganz im Zeichen dieses Mottos steht eine aktuelle, gleichnamige Aktion des Kreisjugendrings Neu-Ulm. Die Verantwortlichen wollen ein Buch erstellen, das sich aus Beiträgen von jungen Leuten aus dem Kreis Neu-Ulm zusammensetzt. Das Thema: Wie geht es diesen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Pandemiezeiten? So soll das Projekt ablaufen und das sind die Hintergründe.

