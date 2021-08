Landkreis Neu-Ulm

19.08.2021

Kassenwart veruntreut 16.000 Euro eines Vereins im Kreis Neu-Ulm

Plus Ein Mann aus dem Landkreis Neu-Ulm hat seinen Posten als Kassenwart in einem Verein ausgenutzt und mehrmals Geld abgezweigt. Dafür musste er sich nun vor Gericht verantworten.

Von Maximilian Sonntag

Ganze 77-mal hat der Angeklagte zugelangt. Und das über einen Zeitraum von 2019 bis 2020. Als Kassenwart eines Vereins hatte er Zugang zu Konten und zur Barkasse. Der Versuchung, so seine Geldsorgen - zumindest zum Teil - zu beseitigen, konnte er nicht widerstehen. Unbemerkt blieb sein Treiben aber nicht. Jetzt kam es zum Prozess am Amtsgericht in Memmingen.

