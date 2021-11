Landkreis Neu-Ulm

06:00 Uhr

Keine Schiebetritte: Ist der Spalt zwischen Illertalbahn und Bahnsteig zu groß?

Plus Die Schiebetritte der Illertalbahn sind außer Betrieb. Ein Pendler sagt: Der Spalt zwischen Bahnsteig und Zug ist zu groß für Menschen, deren Mobilität eingeschränkt ist.

Von Sabrina Karrer

Eine Frau schiebt ungeduldig ihren Rollkoffer hin und her, drei Mädchen recken die Köpfe nach Süden, den Wollschal an diesem ungemütlichen Herbsttag bis übers Kinn gezogen: Die knallrote Illertalbahn fährt auf ihrem Weg nach Ulm am Illertisser Bahnhof ein und öffnet die Türen. Mit Schwung und einem großen Schritt steigen die Wartenden in die Waggons. Für manchen ist es ein zu großer Schritt, um ihn ohne Hilfe gehen zu können. Diesen Umstand bemängelt ein Leser gegenüber unserer Redaktion. Die Schiebetritte fahren nicht aus, und das schon seit Monaten, berichtet er. Und was sagt die Bahn dazu?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen