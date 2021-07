Landkreis Neu-Ulm

"Love Scamming" im Kreis Neu-Ulm: So perfide ist der Liebesbetrug im Netz

Plus Jüngst fiel eine Frau aus der Region auf "Love Scamming" herein und verlor Tausende Euro. Ähnliche Fälle gibt es auch im Kreis Neu-Ulm. Was hinter der Masche steckt.

Von Sabrina Karrer

Sie bauten ein Lügengerüst auf und täuschten die große Liebe vor: Unbekannten ist es gelungen, einer 45-jährigen Internetnutzerin aus der Region mehrere tausend Euro abzuknöpfen. Das ist kein Einzelfall: Die mit "Love Scamming" betitelte Masche erlebt laut Polizei eine Art Comeback. Wie viele Fälle es im Landkreis Neu-Ulm und Unterallgäu zuletzt gab und wie geschickt die Täter vorgehen.

