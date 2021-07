Landkreis Neu-Ulm

06:00 Uhr

Luftfilter für Schulen: Die Skepsis bleibt im Landkreis Neu-Ulm

Für Luftfilter in den Klassenzimmern sollen Städte und Gemeinden Zuschüsse bekommen. Doch bei den meisten Kommunen im Landkreis Neu-Ulm überwiegt die Skepsis.

Plus Stadt- und Gemeinderäte im Landkreis Neu-Ulm tun sich schwer mit der Entscheidung, Luftreiniger für die Schulen anzuschaffen. Auch Schulleiter äußern Zweifel.

Mit einer Förderung von 50 Prozent versucht die bayerische Staatsregierung Kommunen zum Kauf von Luftreinigungsgeräten zu bewegen. Doch annehmen will dieses verlockende Angebot bisher kaum ein Stadt- oder Gemeinderat in der Region. Die Skepsis überwiegt. Denn selbst wenn die Kommunen nur die Hälfte zahlen, billig wird das Ganze trotzdem nicht. Doch was sagen betroffenen Schulleiter zu diesem Zögern?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen