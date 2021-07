Luftfilter in Schulen? Die Entscheider im Kreis Neu-Ulm zögern noch

Plus Vom Homeschooling haben viele Eltern im Kreis Neu-Ulm genug. Ihre Hoffnungen liegen in mobilen Luftfiltern für die Klassenzimmer. Doch die Politik ist unsicher

Viele Schüler, Eltern und Lehrer haben das Homeschooling inzwischen satt. Momentan dürfen die Kinder und Jugendlichen zwar zum Präsenzunterricht in ihre Klassenzimmer. Mit Sorgen blicken die Familien und Lehrkräfte aber auf den Herbst, der im vergangenen Jahr mit steigenden Inzidenzen im Gepäck kam. Heuer kommt noch die Delta-Variante hinzu. Einige Eltern setzen ihre Hoffnungen auf Luftfilter, die in allen Klassenzimmern aufgestellt werden sollen. Doch nicht alle im Landkreis Neu-Ulm sehen die teuren Geräte als Heilsbringer, vor allem nicht diejenigen, die dafür zahlen müssten.