Neuer Polizei-Ausweis soll Betrügern das Leben schwer machen

Plus Bayerns Ordnungshüter bekommen neue Dienstausweise. Dieser soll Betrügern das Leben schwerer machen. Woran man die echten Ausweise erkennen kann.

Hochmodern, fälschungssicher, im Scheckkartenformat: So bewirbt Innenminister Joachim Herrmann den neuen Dienstausweis der bayerischen Polizei. An die Stelle des 35 Jahre alten, grünen Ausweises tritt künftig ein weiß-blaues Kunststoffkärtchen. Das soll vor allem eines steigern: die Bekanntheit des Ausweises. Dieser soll Betrügern das Leben schwer machen.