Landkreis Neu-Ulm

22.07.2021

Paar aus der Region muss nach Urlaub in Quarantäne: Ist das gerecht?

In einigen Urlaubsländern sind die Corona-Fallzahlen wieder angestiegen. Vom Inzidenzwert hängt unter anderem ab, welche Regeln für Reiserückkehrer gelten. Ein Paar aus dem Landkreis Neu-Ulm musste in Quarantäne.

Plus Eine kurzfristige Regierungsentscheidung zwingt ein junges Paar aus der Region nach ihrem Urlaub in Quarantäne. Wovon die Regeln für Reiserückkehrer abhängen.

Von Maximilian Sonntag

Sommer, Sonne, Strand und Meer: Die Ferien stehen vor der Tür und viele Familien wollen auch in diesem Jahr in den Urlaub fahren. Die Ausbreitung der Delta-Variante erschwert aber schöne Stunden an der griechischen Mittelmeerküste oder der spanischen Costa Brava. Viele europäische Länder gelten aktuell wieder als Risikogebiete, Portugal und Zypern fallen sogar in eine noch strengere Kategorie. Nicht immer scheinen die Regelungen hinsichtlich der Rückkehr aus dem Urlaubsland Sinn zu machen, wie das Beispiel eines jungen Paares aus der Region zeigt.

