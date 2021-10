Landkreis Neu-Ulm

vor 17 Min.

Pflegenetzwerk kümmert sich um kranke und verletzte Igel

Plus Doris Kast aus dem Kreis Neu-Ulm hat ein Pflegenetzwerk für kranke Igel aufgebaut. Heuer gebe es besonders viele Fälle, sagt sie - und hofft auf mehr Unterstützung.

Von Zita Schmid

Den kleinen Igel hat es böse erwischt. Vermutlich durch ein Arbeitsgerät wie einen Freischneider wurde ihm ein Hinterbein fast abgetrennt. Für Doris Kast, die sich seit vier Jahren um kranke Igel kümmert, ist es der aktuellste Notfall an diesem Tag. „Ich habe noch nie so viele verletzte Igel bekommen“, erzählt die Igel-Retterin aus Weißenhorn. Sie spricht von einer „Igelschwemme“, die in diesem Jahr zu bewältigen sei. An diesem Abend in Tiefenbach werden einige ihre Schützlinge, die sie bereits erstversorgt hat, an Pflegefamilien weitergegeben. Dort sollen sie weiter aufgepäppelt werden, damit sie dann irgendwann wieder in die Freiheit entlassen werden können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen