Landkreis Neu-Ulm

18:45 Uhr

Polizisten mit dem Tode bedroht: Das steckt hinter den Taten

Per SMS und mit Sprachnachrichten hat ein Mann aus dem Landkreis Neu-Ulm Polizeibeamten mit dem Tod gedroht. Jetzt steht er vor Gericht.

Plus Ein Mann aus dem Kreis Neu-Ulm hat üble Drohungen an Polizeibeamte verschickt. Vor Gericht in Memmingen liefert er eine merkwürdige Begründung - und zeigt Reue.

Von Regina Langhans

Er wünscht sich eine Rückkehr in ein normales Leben - doch was ihm vorgeworfen wird, ist alles andere als normal: Ein Mann aus dem Landkreis Neu-Ulm hat Polizisten mit dem Tode gedroht. Warum er das tat, das erklärte der Mann jetzt beim Prozessauftakt gegen ihn vor dem Landgericht Memmingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen