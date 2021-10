Poser- und Tuningszene: Auch im Kreis Neu-Ulm gibt es einen Hotspot

Seit Juni hat die Polizei eine speziell geschulte Gruppe für die Tuningszene. Wie ihre Bilanz nach der Saison ausfällt – und was sie alles zu Gesicht bekommen hat.

Warum Tuning? In einem Online-Forum erklären Userinnen und User, was sie daran fasziniert: "Ich persönlich tune mein Auto, weil ich mich von der Masse abheben will", schreibt einer. Ein anderer: "Weil mein Gölfchen absolut selten ist!" Ein Nutzer will zur "Schrauber-Familie" gehören, mancher "einfach Spaß haben". Doch nicht immer bewegt sich das Hobby im legalen Rahmen. Deshalb hat das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West Mitte Juni die Kontrollgruppe "Poser- und Tuningszene" gegründet. Sie zieht nun ihre erste Saisonbilanz. Ein Ort im Landkreis Neu-Ulm fiel negativ auf.

Die Gruppe gibt es, weil immer wieder Umbauten an Autos vorgenommen werden, die den Verkehr gefährden oder zu übermäßigem Lärm führen. Aber auch risikoreichen Fahrmanövern und illegalen Autorennen will die Polizei einen Riegel vorschieben. Speziell geschulte Beamtinnen und Beamten führten deshalb in den vergangenen Monaten, meist an Wochenenden, Schwerpunktkontrollen im Gebiet des Polizeipräsidiums durch, das auch die Landkreise Neu-Ulm, Unterallgäu und Günzburg umfasst. Ihre Aufgabe: aufgemotzte Autos, wie es umgangssprachlich heißt, unter die Lupe nehmen und Verstöße ahnden. Außerdem sollte die Gruppe große, oft in den sozialen Netzwerken vereinbarte Treffen von Tunern und Posern von vornherein unterbinden.

Polizeisprecher: "Ein paar wenige bringen die ganze Szene in Verruf"

Wobei Tuner und Poser nicht miteinander verwechselt werden wollen, wie Polizeisprecher Dominic Geißler weiß. Außerdem stünden nicht alle, die sich für Tuning und schnittige Autos interessieren, unter Pauschalverdacht. "Ein paar wenige bringen die ganze Szene in Verruf", sagt er. "Auf die haben wir es abgesehen." Dem stimmt der stellvertretende Behördenleiter des Präsidiums, Dominikus Stadler, zu: "Bei den Kontrollen ging es nicht darum, Personen zu kriminalisieren, die im Rahmen des Erlaubten ihrem Hobby nachgehen", lässt er wissen. "Ziel war es, gefährliche Fahrmanöver durch Verkehrsrowdys zu unterbinden beziehungsweise zu ahnden und solche Fahrzeuge aus dem Verkehr zu ziehen, die durch illegales Tuning nicht verkehrssicher sind."

Mit diesem Auftrag prüfte die Kontrollgruppe, unterstützt von den örtlichen Dienststellen, bis in den Oktober hinein mehrere Hundert Fahrzeuge – von der dreirädrigen "Ape" bis zur unzulässig "frisierten" Sattelzugmaschine. Kontrollen fanden zum Beispiel auch in Illertissen, Neu-Ulm und Senden statt. Wobei die Stadt Senden laut Dominic Geißler neben Memmingen und Kaufbeuren in dieser Hinsicht zu den Hotspots in der Region gehört. Der Polizeisprecher nennt plakative Fälle: In Illertissen zogen Beamte im August einen Subaru und einen VW-Golf aus dem Verkehr, in denen illegale Luftfahrwerke verbaut waren, um sie tieferzulegen. "Da kratzt das Auto fast schon auf dem Asphalt", sagt er. "Das scheint in zu sein im Landkreis Neu-Ulm."

Lesen Sie dazu auch

Tuning-Kontrollen: Die Polizei stellte 46 Fahrzeuge sicher

Wie die Gesamtbilanz der Kontrollgruppe ausfällt: In 94 Fällen war die Betriebserlaubnis des überprüften Fahrzeugs erloschen. Ganze 46 Fahrzeuge stellten die Einsatzkräfte sicher. So weit gingen sie, wenn gravierende Sicherheitsmängel oder "erhebliche Abweichungen beispielsweise von den zugelassenen Lärmemissionen" vorlagen, sprich die Wagen viel zu viel Krach gemacht haben. In allen Fällen hätten unabhängige Gutachter die Bewertung bestätigt, versichert die Polizei.

Eingeteilt werden konnten die Tuning-Veränderungen in zwei große Gruppen: Einerseits gab es die klassischen „handwerklichen“ Maßnahmen. Dazu gehören geänderte Auspuffanlagen und Fahrwerke oder zur Serienausstattung nachträglich ergänzte Teile wie Spurplatten, Rad-Reifen-Kombinationen oder Spoiler. Andererseits kamen tiefgehende Eingriffe in die Elektronik des Fahrzeugs ans Licht. Manche manipulieren das Steuergerät, etwa die Ladedruckregelung und Schubabschaltung. Sogar ein Flammenschlag aus dem Auspuff ist kein Ding der Unmöglichkeit. Zum Nachweis ist eine genaue elektronische Analyse notwendig.

Teures Tuning an Autos im Landkreis Neu-Ulm: Vieles ist auf Pump finanziert

Ebenfalls eine Erkenntnis aus den Kontrollen: Häufig sind sowohl die Fahrzeuge als auch das Tuning mit Krediten finanziert. Eine Menge Geld steckt in den Wagen und Umbauten. Teuer wurde es dann auch für diejenigen, die sich nicht an die Regeln hielten. Insgesamt verhängten die Polizistinnen und Polizisten in den knapp fünf Monaten seit der Gründung der Kontrollgruppe Bußgelder in Höhe von rund 21.100 Euro. Die tatsächliche Höhe der Bescheide liegt allerdings deutlich höher: Die Betroffenen müssen rund 72.000 Euro blechen. Das hänge mit den Auslagen der Polizei zusammen, etwa für das Abschleppen der Fahrzeuge und Gutachten bei Prüforganisationen, erklärt die Polizei. Mit Blick auf den Winter und die kommende Sommersaison kündigt sie weitere Kontrollen an.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.