Landkreis Neu-Ulm

vor 34 Min.

Prozess: Friseur aus dem Kreis Neu-Ulm soll Praktikantin "betatscht" haben

Am Amtsgericht in Neu-Ulm wurde gegen einen 38-jährigen Mann wegen sexueller Belästigung verhandelt.

Plus Ein 38-Jähriger soll ein 14-jähriges Mädchen in einem Friseursalon unsittlich berührt haben. Daher kam es jetzt zur Verhandlung vor dem Amtsgericht Neu-Ulm.

Von Maximilian Sonntag

Die Anschuldigungen in der Anklageschrift klingen übel: Ein 38-jähriger Mann soll eine 14-jährige Praktikantin an ihrem ersten Tag in einem Friseursalon im Landkreis Neu-Ulm an Hals, Rücken und Gesäß unsittlich berührt haben. Darüber hinaus soll er versucht haben, sie auf den Mund zu küssen. Im Raum steht der Tatbestand der sexuellen Belästigung. Der Angeklagte bestritt die Vorwürfe in der Verhandlung am Amtsgericht Neu-Ulm jedoch vehement.

