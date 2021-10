SPD Neu-Ulm: Karl-Heinz Brunner gibt den Kreis-Vorsitz ab

Plus Brunner stellt sich nicht mehr als Vorsitzender für den Unterbezirk Neu-Ulm zur Verfügung. Warum er als Aktiver ausscheidet und was er den Jungen mitgibt.

Der Knall ist nicht zu überhören, wenngleich für hiesige SPD-Freunde vielleicht nicht ganz unerwartet und zu respektieren: Karl-Heinz Brunner, 68, Illertisser, Wahlberliner und vor allem von 2013 bis 2021 Bundestagsabgeordneter, hat sich bei den regulären Wahlen des Unterbezirks Neu-Ulm der SPD im Landgasthof zum Brückle nicht mehr als Vorsitzender zur Wahl gestellt. Die Nachfolge treten Maren Bachmann und Daniel Fürst als Doppelspitze an. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagt Brunner, wie es dazu kam.