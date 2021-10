Landkreis Neu-Ulm

vor 29 Min.

So hoch war die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Neu-Ulm noch nie

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Neu-Ulm liegt so hoch wie noch nie.

Plus Mehr als 10.000 Corona-Fälle gab es schon im Kreis Neu-Ulm. So gehäuft wie jetzt traten die Infektionen noch nie auf. Auch in den Kliniken steigen die Zahlen.

Von Rebekka Jakob

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Neu-Ulm hat einen neuen Spitzenwert erreicht: War das Maximum bisher im November 2020 bei einem Inzidenzwert von 260 gelegen, ist die Sieben-Tage-Inzidenz mit 274,1 jetzt so hoch wie nie. Zum Vergleich: Vor genau einem Jahr hatte die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Neu-Ulm bei 93,61 gelegen.

