Landkreis Neu-Ulm

18:30 Uhr

So schützen Sie Ihr Haus vor Wasserschäden: Neu-Ulmer Kreisbrandrat gibt Tipps

Plus Die Unwetter in jüngster Zeit haben Schäden hinterlassen: Bei manchem stand der Keller unter Wasser. Wie kann man sein Haus schützen? Der Kreisbrandrat gibt Tipps.

Von Sabrina Karrer

Straßen, die sich von jetzt auf gleich in Bäche verwandeln, Keller, in denen das Wasser zentimeterhoch steht: Das war in den vergangenen Wochen kein seltener Anblick. Heftige Unwetter sind über die Region gezogen. Und mancher hatte danach einen Wasserschaden zu beklagen, an Boden, Wänden oder Möbeln. Wie davor schützen? Der Neu-Ulmer Kreisbrandrat Bernhard Schmidt gibt Tipps.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen