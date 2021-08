So stellt der Landkreis Neu-Ulm die Wasserversorgung sicher

Plus Durch Unwetter oder technische Defekte kann die Wasserversorgung beeinträchtigt werden. Notwasserverbünde schaffen Abhilfe. Wo es sie im Landkreis Neu-Ulm gibt.

Eine sichere Versorgung der Bewohner mit sauberem Trinkwasser gehört zu den wichtigsten Aufgaben jeder lokalen Behörde. Das gilt auch für die Kommunen im Landkreis Neu-Ulm. Eine bestmögliche Bereitstellung des Trinkwassers ist aber nur dann möglich, wenn die dafür benötigte Infrastruktur vorhanden ist und funktioniert. Hierbei spielen Notwasserverbünde eine wichtige Rolle. Wir zeigen beispielhaft, wo es solche im Landkreis gibt und wann sie helfen können.