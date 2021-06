Landkreis Neu-Ulm

18:00 Uhr

So wirkt sich der Fahrrad-Boom im Landkreis Neu-Ulm aus

Plus Im Zuge der Corona-Pandemie haben viele Menschen das Fahrradfahren neu- oder wiederentdeckt. Das sagen die Händler im Kreis Neu-Ulm über E-Bikes, Engpässe und volle Radwege.

Von Maximilian Sonntag

Auf den Radwegen in der Region war am Wochenende wieder einiges los: Im Zuge der Corona-Pandemie haben viele das Fahrradfahren für sich entdeckt - nicht zuletzt, weil sie ihren Urlaub daheim verbringen statt am Adriastrand. Diesen Trend bestätigen auch die Betreiber entsprechender Geschäfte und Werkstätten im Kreis Neu-Ulm. Welche Zweiräder sie am häufigsten verkaufen und welche Risiken und Probleme der Boom mit sich bringt.

