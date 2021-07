Landkreis Neu-Ulm

vor 16 Min.

Tipps für frischgebackene Eltern: So finden sie in ihre neue Rolle

Plus Im Juli kommen im Jahresverlauf die meisten Babys zur Welt. Erziehungsberater aus Neu-Ulm und Illertissen geben Ratschläge, wie Eltern die neuen Aufgaben meistern können.

Der Juli 2020 war mit mehr als 70.000 Geburten der Monat mit den meisten frisch gebackenen Eltern im Jahresverlauf. Für 2021 werde Ähnliches erwartet, teilt die Katholische Jugendfürsorge (KJF) der Diözese Augsburg mit. Rainer Kehm von der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Neu-Ulm und Illertissen hat Tipps für alle werdenden Eltern, wie der Start in den neuen Lebensabschnitt möglichst gut gelingen kann. "In der Regel brauchen Eltern das erste Lebensjahr des Kindes, um in diese neue Aufgabe hineinzuwachsen", so der Erziehungsberater. "Bei manchen geht es schneller, bei anderen braucht es länger. Eltern zu sein, ist eine Herausforderung."

