Trotz Pandemie: Diese Weihnachtsmärkte sollen 2021 in der Region stattfinden

Plus Knapp drei Monate vor Weihnachten laufen in den Rathäusern die Planungen. Doch nicht alle Organisatoren glauben, dass die Weihnachtsmärkte stattfinden können.

Die ersten Stollen und Lebkuchen liegen längst in den Supermarktregalen, Adventskalender sind auch schon im Angebot: Keine drei Monate sind es mehr bis Weihnachten, nur noch wenige Wochen bis zur Adventszeit. Doch wie wird die aussehen im zweiten Corona-Winter? Und dürfen Weihnachts- und Adventsmärkte nach der Zwangspause im Vorjahr wieder stattfinden? In vielen Rathäusern der Region herrscht dazu derzeit noch Ratlosigkeit.