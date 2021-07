Unfälle auf A7 und A8: Aquaplaning bringt Autofahrer ins Schleudern

Auf den Autobahnen A7 und A8 hat der starke Regen am Freitag zahlreiche Unfälle ausgelöst. Im Landkreis Neu-Ulm entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Mehrere Zehntausend Euro Schaden ist bei Aquaplaningunfällen auf der A7 und der A8 entstanden. Oft hatten die Fahrer ihre Geschwindigkeit nicht den Straßenverhältnissen angepasst.

Am frühen Freitagmorgen war ein 59-Jähriger mit seinem Auto auf dem rechten Fahrstreifen der A7 in Richtung Würzburg unterwegs. Auf der Fahrbahn bei Vöhringen befanden sich zu diesem Zeitpunkt aufgrund stark anhaltenden Regens erhebliche Wassermengen. Dieser Umstand in Kombination mit einer für diese Verhältnisse nicht angepassten Geschwindigkeit führte dazu, dass sich das Auto des 59-Jährigen aufgrund Aquaplaning drehte. Der Wagen stieß kurz vor der Anschlussstelle Vöhringen gegen die Mittelschutzplanke. Anschließend kam der Unfallverursacher auf dem Seitenstreifen zum Stehen, wo das stark beschädigte Fahrzeug in der Folge abgeschleppt werden musste. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 17.100 Euro.

Die Kombination Regen und zu hohe Geschwindigkeit brachte auch einen 33-Jährigen in Schwierigkeiten, der am Freitagmorgen bei starkem Regen auf dem rechten Fahrstreifen der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs war. Da er seine Geschwindigkeit den vorherrschenden Bedingungen nicht angepasst hatte, verlor er auf Höhe des Autobahnkreuzes Ulm/Elchingen die Kontrolle über sein Fahrzeug, der Wagen prallte gegen die Mittelschutzplanke und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Das total beschädigte Auto musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 18.000 Euro, berichtet die Polizei.

Aquaplaning-Unfall bei Neu-Ulm: Auch abgefahrener Reifen spielt eine Rolle

Zu den Faktoren Regen und zu hohe Geschwindigkeit kam bei einem Unfall auf der A7 nahe Neu-Ulm auch noch ein abgefahrener Reifen dazu. Die Folge: ein Verkehrsunfall mit beträchtlichem Sachschaden. Ein 34-Jähriger war mit seinem Auto auf dem linken Fahrstreifen der A7 in Richtung Würzburg unterwegs. Kurz vor dem Parkplatz Hahnenberg-Ost verlor der Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto, der Wagen kam ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Im Anschluss kam er auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen und musste von dort abgeschleppt werden, da das Auto wegen seiner starken Beschädigungen nicht mehr fahrbereit war.

Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten der Autobahnpolizei noch ein weiteres Merkmal feststellen, was zur Unfallursache beigetragen hat. Der hintere, rechte Reifen unterschritt deutlich die gesetzliche Mindestprofiltiefe. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro. Den 34-Jährigen erwartet nun ein empfindliches Bußgeld.

Durch die unfallbedingten Absperr- und Abschleppmaßnahmen entstand ein Rückstau, den eine 18-jährige Fahranfängerin bedingt durch den starken Regen zu spät erkannte und mit ihrem Auto auf den Wagen einer 52-Jährigen auffuhr. Während die Unfallverursacherin nach erster Inaugenscheinnahme vor Ort durch den Rettungsdienst unverletzt blieb, erlitten die 52-Jährige und ihre 61-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden dieses Auffahrunfalles beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Für Verkehrsabsicherungs- und Reinigungsmaßnahmen im Zusammenhang mit beiden Unfällen waren neben der Autobahnmeisterei Vöhringen die Feuerwehren Weißenhorn und Senden vor Ort. (AZ)