"Unser Wasser" im Kreis Neu-Ulm: Das sind alle Folgen unserer Sommerserie

In diesem Sommer befasst sich unsere Redaktion mit den verschiedenen Facetten des Wassers im Landkreis Neu-Ulm. Hier finden Sie alle Beiträge der Serie.

Wasser ist Leben: Diesen Spruch hat jeder schon einmal gehört. In unserer Sommerserie "Unser Wasser" beleuchten die Illertisser Zeitung und die Neu-Ulmer Zeitung die verschiedensten Bereiche, mit denen die Menschen mit dem kostbaren Gut in Berührung kommen. Wie funktioniert zum Beispiel eine Kläranlage? Wie stellen die Kommunen sicher, dass die Bewohnerinnen und Bewohner immer mit frischem und sauberem Trinkwasser aus dem Hahn versorgt sind? Welche Wasserspielplätze gibt es in der Region? Das sind drei der Fragen, die wir beantworten möchten. Und auch die zerstörerische Kraft des Wassers, die sich in den Unwettern dieses Sommers offenbart, wird thematisiert.



Hier sind die Teile unserer Serie, die schon veröffentlicht sind - weitere werden folgen:

Durch Unwetter oder technische Defekte kann die Wasserversorgung beeinträchtigt werden. Notwasserverbünde schaffen Abhilfe. Wo es sie im Landkreis Neu-Ulm gibt, erfahren Sie hier.



Früher galten Golfplätze bei Naturschützern als Inbegriff allen Übels, heute ist das anders. Wie auf dem Platz des Golfclubs Ulm in Illerrieden mit der Ressource Wasser umgegangen wird.

Ein Jahr nach der Blaualgenblüte im Babenhauser Badesee stellt sich die Frage: Was wird getan, um das Wachstum der Bakterien künftig zu vermeiden ?

Der Unternehmer und Visionär Pascal Rösler hat eine Mission: In einigen Jahren sollen Menschen das Donauwasser trinken können. In Vöhringen und Weißenhorn hat er mit jungen Leuten über dieses Ziel gesprochen.

Unsere Mitarbeiter haben zudem Brunnen im Landkreis Neu-Ulm und im Unterallgäu aufgesucht und herausgefunden, welche Geschichten hinter ihnen stecken:

