Landkreis Neu-Ulm/Unterallgäu

30.05.2021

Aufbruch und Hoffnung? Wie es den Blaskapellen in Corona-Zeiten geht

Plus Darf die Blasmusikszene hoffen? Im letzten Teil unserer Serie haken wir nach - in Vöhringen, Bellenberg, Gannertshofen, Kettershausen und Bebenhausen.

Von Veronika Lintner

Blasmusik mit 20 Musikern unter freiem Himmel oder mit zehn im geschlossenen Raum – das wird im Landkreis Neu-Ulm dieser Tage wohl wieder möglich sein. Am Sonntag war die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis den fünften Tag in Folge unter der Marke 100, deshalb könnten am Mittwoch, 2. Juni, die ersten Musikproben stattfinden. Alle Zeichen stehen auf Neustart - doch die Dauerkrise steckt der Stadtkapelle Vöhringen, wie so vielen, in den Knochen. "Dem satzungsgemäßen Zweck unserer Musikvereine konnten wir seit über einem Jahr kaum nachkommen", sagt Stefan Halle, der Vereinsvorsitzende. Volksmusik pflegen, Nachwuchs fördern, Gemeinschaft gestalten - wie geht das in der Pandemie?

