Landkreis Neu-Ulm/Unterallgäu

vor 6 Min.

Corona: So planen die Schulen in der Region ihre Abschlussfeiern

Plus Bald verlassen wieder viele Absolventen die Schulen in der Region. Ein Grund zum Feiern, doch die Pandemie erschwert das nach wie vor.

Von Maximilian Sonntag

Endlich das Abschlusszeugnis in den Händen zu halten ist wohl für die meisten Schüler nach endlosen Stunden des Mathe-, Deutsch- und Geschichtsunterrichts das Größte. Der letzte Schultag, die letzte Zeugnisübergabe, der Abschlussball und all die Dinge, die zum Schulabschluss eigentlich dazugehören, bleiben für immer in Erinnerung. Doch angesichts der Corona-Pandemie sind größere Veranstaltungen nicht möglich. Bereits die Abschlussfeiern 2020 konnten nicht in gewohnter Weise durchgeführt werden. Das planen die Schulen in diesem Jahr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

