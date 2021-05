Landkreis Neu-Ulm/Unterallgäu

06:00 Uhr

Freistaat fördert Bauprojekte für Kinderbetreuung und Schulen in der Region

Der Freistaat Bayern bezuschusst kommunale Hochbaumaßnahmen an Schulen und Kindergärten in der Region. Der Neubau der Kita an der Maximilianstraße in Weißenhorn gehört dazu.

Plus Mehrere Millionen Euro fließen in Bauvorhaben für Schulen und Kitas im Kreis Neu-Ulm und im Unterallgäu. Das sind die geförderten Projekte im Überblick.

Von Jens Noll

Zahlreiche Kommunen in der Region können sich auf Post vom Freistaat Bayern freuen. Darin geht es um finanzielle Unterstützung für wichtige Bauvorhaben. Die Neu-Ulmer CSU-Landtagsabgeordnete Beate Merk kündigt in einer Pressemitteilung Projektförderungen „mit erheblichen finanziellen Mitteln in Höhe von insgesamt 4.675.000 Euro“ an, die allein für den Landkreis Neu-Ulm bewilligt wurden. Der Freistaat bezuschusst im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs kommunale Hochbaumaßnahmen, insbesondere an öffentlichen Schulen und Kindertageseinrichtungen. Die Liste der Projekte, die davon profitieren, ist lang.

