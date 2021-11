Verlockende Schnäppchen: Polizei warnt vor Fake-Shops im Internet

Zum "Black Friday" werben zahlreiche Händler mit günstigen Preisen. Die Polizei macht auf Betrügereien im Internet aufmerksam und gibt Ratschläge.

Zum sogenannten "Black Friday" locken auch hierzulande immer mehr Händler mit Schnäppchen. Doch bei Onlineshops, die in diesen Tagen satte Rabatte versprechen, ist Vorsicht angebracht. Denn die Polizei verzeichnete in den vergangenen Jahren einen deutlichen Anstieg von Betrugsdelikten im Internet. Das für die Region zuständige Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit Sitz in Kempten warnt zu diesem Anlass ausdrücklich vor Fake-Shops und weist darauf hin, dass diese immer professioneller werden. Die Behörde informiert auch darüber, was Konsumentinnen und Konsumenten beachten sollten.

Zunächst ein paar Zahlen: Im Bereich des Polizeipräsidiums geht die Trendlinie bei Warenbetrug über das Internet klar nach oben. Laut Pressemitteilug nahmen die Fallzahlen vom Jahr 2018 auf das Jahr 2019 um etwa 30 Prozent auf mehr als 400 Taten zu. Im Jahr 2020 wurde eine weitere Zunahme um mehr als 25 Prozent auf mehr als 500 angezeigte Taten verzeichnet. "Besonders am Black Friday ist bei allzu verlockenden Schnäppchen Vorsicht geboten", schreibt das Präsidium.

Gefälschte Onlineshops sind nach Angaben der Polizei mittlerweile äußerst professionell erstellt und wirken seriös. Sie sind teilweise auch auf den zweiten Blick nicht mehr von echten Onlineshops oder Verkaufsportalen zu unterscheiden. Anfänglich wiesen Fake-Shops noch kein Impressum oder allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) auf. Diesen Fehler begehen die Betrügerinnen und Betrüger aber heute nur noch selten. Früher fanden auch häufig ausländische Konten Verwendung, auf die der Kaufbetrag überwiesen werden sollte. Heute sind es oft schon deutsche Kontonummern, die allerdings auch nur dem Betrugszweck dienen.

Bei besonders günstigen Preisen sollten Bürgerinnen und Bürger skeptisch werden

Wie die Polizei weiter mitteilt, locken die Betrügerinnen und Betrüger potenzielle Opfer hauptsächlich mit zwei Komponenten: Dem günstigen Preis und einer scheinbar guten Verfügbarkeit von Artikeln, die wegen hoher Nachfrage gerade schwer zu bekommen sind. Doch wer bestellt, bekommt im besten Fall minderwertige Ware zugeschickt. Meistens wird aber gar nichts zugestellt. "Auf Kontaktaufnahme reagieren die Fake-Shop-Betreiber entweder mit Ausflüchten, um den Kunden bei der Stange zu halten (zum Beispiel durch das Vortäuschen von Lieferschwierigkeiten) oder aber gar nicht", schreibt das Präsidium.

Die Polizei hat deshalb folgende Ratschläge für Bürgerinnen und Bürger:

Überprüfen Sie den Shop in einer Suchmaschine. Bei vielen negativen Erfahrungen sollte man eher die Finger davon lassen.

Seriöse Shops bieten sichere Zahlungsmethoden mit Käuferschutz oder den Kauf auf Rechnung an. Auf keinen Fall sollte man Geld vorab überweisen.

Wenn Sie Opfer wurden, bringen Sie ihren Fall zur Anzeige! Nur so kann die Polizei Strukturen ermitteln und Täter dingfest machen.

Dominic Geißler, Pressesprecher beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, fast zusammen: "Lassen Sie sich nicht von vermeintlichen Schnäppchen blenden! Bietet ein Shop Artikel zu deutlich geringeren Preisen als die Konkurrenz an, dann sollte man misstrauisch sein. Insbesondere gilt Vorsicht ab rund 20 Prozent Preisunterschied." (AZ)