Landkreis Neu-Ulm/Unterallgäu

14:08 Uhr

Zahlreiche Unfälle wegen Schneefall und Sturm: Polizei zieht Bilanz

Schneefälle und Sturm haben am Dienstag zu einem sehr hohen Einsatzaufkommen im gesamten Dienstbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West geführt.

Plus Bei widrigen Witterungsverhältnissen haben sich am Dienstag im Kreis Neu-Ulm und im Unterallgäu einige Unfälle ereignet. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Von Jens Noll

Eine Vielzahl an Verkehrsunfällen hat am Dienstag im Dienstbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West Einsatz- und Rettungskräfte beschäftigt. Schneefall und Sturm beeinträchtigten den Verkehr in hohem Maße: Insgesamt registrierte die Polizei alleine im Bereich des Präsidiums, zu dem auch der Landkreis Neu-Ulm und das Unterallgäu gehören, 203 Verkehrsunfälle, dazu rund 60 Einsätze wegen Verkehrsbehinderungen und 40 Unwettereinsätze. Im Kreis Neu-Ulm wurden demnach insgesamt 40 Unfälle gemeldet, davon 36 mit Sachschaden und vier mit Verletzten. Im gesamten Unterallgäu waren es 57 Unfälle, davon 46 mit Sachschaden und elf mit Verletzten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen