Landkreis Neu-Ulm

01.11.2021

Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm setzt immer mehr auf Digitales

Die Volkshochschule hat sich ein kleines Studio eingerichtet - hier werden nicht nur Videos aufgenommen, sondern auch ganze Kurse live übertragen. Sandra Pau und Sylvia Kolbe (hinten) führen vor, wie das zum Beispiel beim Aroha-Training aussieht. Vhs-Geschäftsführerin Carolin Gehring am Laptop und die Zuständige für E-Learning, Lisa-Marie Schmidberger an der Kamera kümmern sich um die Technik.

Plus Vorträge und Kurse im Landkreis Neu-Ulm finden mehr und mehr online statt. Wie sich die Vhs darauf eingestellt hat und wie es im neuen Semester weitergeht.

Von Rebekka Jakob

In dieser Woche bekommt die Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm prominenten Besuch: "Lindenstraße"-Schauspieler Christian Kahrmann ist da. Der macht aktuell nicht nur von sich reden, weil er ab November in der neuen RTL-Show "Unbreakable - Wir machen Dich stark!" mit anderen Promis in einem Trainingscamp zu sehen sein wird. Der 49-Jährige ist auch Long-Covid-Betroffener. Und als solcher erzählt er am Donnerstag, 4. November, in der Illertisser Schranne von seinen Erfahrungen mit der Krankheit. Auch dabei steht Kahrmann vor einer Kamera: Denn die Vhs überträgt seinen Vortrag live im Internet.

