Vortragsreihe: Wie Artenschutz im Landkreis Neu-Ulm gelingen kann

Zur "Woche der Artenvielfalt" können sich Bürger in Online-Vorträgen über Tiere, Pflanzen und den Beitrag des Menschen zu deren Überleben informieren.

„Nur wer die Natur kennt und liebt, wird sie schützen“, sagte der legendäre Tierfilmer und Naturschützer Heinz Sielmann: Hier möchte die untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes Neu-Ulm in Zusammenarbeit mit dem Botanischen Garten der Universität Ulm ansetzen und mit einer Vortragsreihe in der „Woche der Artenvielfalt“ das Interesse an unseren tierischen Mitbewohnern wecken.

Von Sonntag, 16. Mai, bis Sonntag, 23. Mai, wird über das Internet täglich ab 19 Uhr je ein Vortrag zum Thema angeboten. Stefanie Batke, Naturschutzreferentin am Landratsamt, und Stefan Brändel vom Botanischen Garten Ulm haben dafür fachkundige Dozentinnen und Dozenten gewonnen.

Auch der Seidelbast gehört zu den seltenen Arten im Landkreis Neu-Ulm. Foto: Stefan Brändel

Welche Arten gibt es in unserer Heimat? Wie können wir Beiträge zum Artenschutz vor unserer Haustür leisten? Wie schaffen wir es, zum gegenseitigen Nutzen mit Tieren und Pflanzen zusammenzuleben? Warum werden naturnahe Gärten immer wichtiger? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Online-Vorträge, für die man sich auf der Internetseite der Uni Ulm oder per E-Mail an: fuehrungen-botgart@uni-ulm.de sowie stefanie.batke@lra.neu-ulm.de und unter Telefon 0731/7040-4303 anmelden kann.

Das Programm im Überblick:

16. Mai: Einführungsveranstaltung und Vortrag über die Artenvielfalt (Prof. Dr. Marco Tschapka, Universität Ulm)

17. Mai: „Pflanzenvielfalt entdecken“ (Diplom-Biologe Stefan Brändel, Botanischer Garten Ulm)

18. Mai: „Unsere tierischen Mitbewohner – Fledermäuse im Landkreis Neu-Ulm“ (Anna Vogeler, Fledermausschutz Neu-Ulm)

19. Mai: „Reptilien und Amphibien in Schwaben“ (Felix Pokrant, Regierung von Schwaben)

20. Mai: „Wildbienen – Vielfalt erkennen und schützen“ (M. Sc. Ulrich Neumüller, Universität Ulm)

21. Mai: „Gartenvögel – Vogelgärten“ (Biologe Dr. Uwe Westphal, Fachredakteur und Buchautor)

22. Mai: „Natur im Garten – Vielfalt statt Einfalt“ (Rudolf Siehler, Kreisfachberater für Gartenkultur am Landratsamt Neu-Ulm)

23. Mai: Abschlussveranstaltung und Siegerehrung der artenreichsten Gärten

Zur „Woche der Artenvielfalt“ gibt es auch ein Gewinnspiel. Neben Sachpreisen wartet eine Natur-Exkursion auf die Gewinner. Wer mitmachen möchte, kann dazu mit Handy oder Kamera auf Entdeckungstour auf dem Balkon, im Garten oder Schrebergarten gehen. Die Teilnehmer können dabei nicht nur Tiere, sondern auch Bilder von deren Spuren fotografieren und die Bilder während der „Woche der Artenvielfalt“ auf der Internetplattform „iNaturalist“ hochladen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: