Bundestagswahl für Jugendliche: Demokratie erleben im Wahlkreis Neu-Ulm

Plus Ob U18-Bundestagswahl oder Juniorwahl: Durch Projekte wie diese können Jugendliche im Wahlkreis Neu-Ulm zeigen, wen sie wählen würden. Warum das wichtig ist.

Scholz, Laschet oder Baerbock? SPD, CDU/ CSU oder Bündnis 90/Die Grünen? Die Entscheidung, welcher Kanzler oder welche Kanzlerin und welche Parteien Deutschland künftig regieren werden, fällt bei der Bundestagswahl am Sonntag. Geht es nach den aktuellen Umfragewerten, dürfte eine dieser Parteien das stärkste Mandat der rund 60 Millionen wahlberechtigten Deutschen erhalten. Ein Thema, das oft aufkommt: Sollen Personen, die jünger als 18 sind, wählen dürfen? Im Kreis Neu-Ulm bekamen Jugendliche die Chance, ihre Stimme probeweise abzugeben.