Zelter-Plakette für zwei Chöre aus dem Landkreis Neu-Ulm

Die Chorgemeinschaft Holzschwang sowie der Männergesangsverein "Gemütlich" Rennertshofen-Nordholz wurden ausgezeichnet. Beide Chöre bestehen seit 100 Jahren.

23 Chöre und Instrumentalgruppen aus Mittel-, Ober- und Unterfranken, Niederbayern und Schwaben feiern in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen - darunter auch zwei Gesangsensembles aus dem Landkreis Neu-Ulm. Anlässlich dieses Jubiläums überreichte Kunstminister Bernd Sibler den Ensembles in Gersthofen für ihr großartiges musikalisches Engagement um die Laienmusik über diesen langen Zeitraum die Zelter- beziehungsweise Pro-Musica-Plakette.

Die Chorgemeinschaft Holzschwang sowie der Männergesangverein „Gemütlich“ Rennertshofen-Nordholz zählen zu den Preisträgern der Zelter-Plakette. Kunstminister Siebler machte deutlich: „Die Laienmusiklandschaft prägt den Freistaat Bayern und macht ihn so lebens- und liebenswert. Die kulturelle Bedeutung der Laienmusik liegt in erster Linie darin, dass sie eine große Zahl von Menschen im ganzen Land in das aktive Singen und Musizieren einbindet. Mehr als 600.000 Bürgerinnen und Bürger engagieren sich in ihrer Freizeit in Laienmusikvereinen. Rund 220 bayerische Sing- und Musikschulen bilden über 210.000 Kinder und Jugendliche hervorragend aus.“ Das seien eindrucksvolle Zahlen, so Sibler. Die Laienmusik bilde damit das Fundament der einzigartigen bayerischen Musikkultur.

Auszeichnung für Chöre: Das ist die Zelter-Plakette

Die Plaketten „Zelter“ und „Pro Musica“ verleiht der Bundespräsident an Laienmusikensembles, die sich in ihrer mindestens 100-jährigen Vereinsgeschichte intensiv und erfolgreich der Chor- beziehungsweise Instrumentalmusik widmen. Die Zelter-Plakette wurde 1956 von Bundespräsident Theodor Heuss als staatliche Auszeichnung für Chorvereinigungen, die sich in langjährigem Wirken um die Chormusik verdient gemacht haben, gestiftet und ist nach dem deutschen Musiker, Komponisten, Dirigenten und Pionier der Laienchor-Bewegung Carl Friedrich Zelter benannt. (AZ)