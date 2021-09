Zwei Impfzentren schließen, Weißenhorn erweitert die Öffnungszeiten

Die Impfzentren in Neu-Ulm und Illertissen stellen den Betrieb ein. Das Impfzentrum in Weißenhorn ist deshalb in den nächsten Tagen häufiger geöffnet.

Von Oktober an findet wie berichtet eine Neuausrichtung der bayerischen Impfzentren statt. Das macht sich auch im Landkreis Neu-Ulm bemerkbar. Das Impfzentrum in Weißenhorn wird als Basisstation bestehen bleiben und die Impfzentren in Illertissen und Neu-Ulm schließen. In einer Pressemitteilung kündigt das Landratsamt Neu-Ulm an, wie sich die Umstellung in der Woche ab Montag, 27. September, bemerkbar macht.

Hintergrund für die Schließung der Einrichtungen in Illertissen und Neu-Ulm ist, dass die Nachfrage nach Impfungen gegen das Coronavirus immer weiter zurückgegangen ist und damit auch die Auslastung in den Impfzentren deutlich nachgelassen hat. Impfangebote sollen künftig vor allem über die niedergelassenen Ärzte und Betriebsärzte erfolgen. Das Impfzentrum soll diese Angebote ergänzen. Zudem wird dem Landratsamt zufolge der Schwerpunkt auf mobilen Impfungen liegen, die im gesamten Landkreis erfolgen. Das Impfzentrum in Illertissen hatte zum letzten Mal am Samstag, 25. September, geöffnet. Nach seinem Abbau werden die Räume wieder der Kreisspitalstiftung zum Eigenbedarf übergeben.

Im Impfzentrum Neu-Ulm werden am 30. September die letzten Impfungen verabreicht

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Impfzentrums in Neu-Ulm verabreichen zum letzten Mal am Donnerstag, 30. September, Corona-Impfungen. Im Anschluss wird mit dem Rückbau der Container begonnen. Das Impfzentrum Weißenhorn hat in der Woche von 27. September bis Samstag, 2. Oktober, jeden Tag geöffnet. Die Zeiten sind: Montag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr sowie Samstag von 10 bis 14 Uhr. Am Feiertag am Sonntag, 3. Oktober, ist das Impfzentrum geschlossen. Ab Montag, 4. Oktober, gelten folgende Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag von 12 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 14 Uhr.

Eine Anmeldung in den Impfzentren ist nicht erforderlich. Termine für mobile Impfangebote wird das Landratsamt nach eigenen Angaben rechtzeitig bekannt geben. (AZ)

