29.03.2021

Landkreis Neu-Ulm will Corona-Modellregion werden

Mit einem negativen Coronatest können Menschen in Tübingen in Läden einkaufen oder in der Außengastronomie bewirtet werden. Das Modell soll auch in bayerischen Kommunen getestet werden.

Plus Der Landkreis Neu-Ulm bekundet sein Interesse am bayerischen Corona-Modellversuch. Dabei geht es um Lockerungen nach dem Vorbild von Tübingen.

Von Jens Noll

Der Landkreis Neu-Ulm möchte zu den Modellregionen in Bayern gehören, die nach dem Vorbild der Stadt Tübingen testweise mehr Lockerungen der Corona-Maßnahmen umsetzen könnten. Wie funktioniert die Bewerbung und was würde die Teilnahme für den Landkreis Neu-Ulm bedeuten?

Ein negativer Test ist Voraussetzung für Lockerungen der Corona-Regeln. Bild: Patrick Pleul, dpa (Symbolbild)

Das Landratsamt hat am Wochenende eine Bewerbung beim bayerischen Gesundheitsministerium eingereicht. Noch in dieser Woche soll die Entscheidung fallen, welche acht Modellregionen in Bayern, aufgeteilt auf die sieben Regierungsbezirke, zum Zug kommen. Das Interesse ist groß: Am Sonntag lagen dem Ministerium bereits mehr als 80 Bewerbungen vor.

Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) hatte angekündigt, das Tübinger Modell in mehreren ausgewählten Städten in Bayern testen lassen zu wollen. In der württembergischen Stadt können Bürger Gastronomie, Geschäfte und Kultureinrichtungen besuchen, wenn sie einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweisen können. Der Versuch in Bayern könnte am 12. April starten und soll dann zunächst 14 Tage dauern, wie Söder mitgeteilt hatte. Es sollen Städte ausgewählt werden, deren Inzidenz im Bereich um die 100 liege. Dort soll mehr getestet und geimpft werden. München, Augsburg und Nürnberg schloss der Ministerpräsident bei einer Pressekonferenz als Modellstädte aus, weil das aus seiner Sicht von der Kapazität nicht geht.

Noch liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Neu-Ulm unter 100

Der Landkreis Neu-Ulm wolle die Chance nutzen und als Region an der Grenze zu Baden-Württemberg Interesse an dem Modellversuch bekunden, heißt es aus dem Landratsamt. Details zur Umsetzung seien noch gar nicht geklärt. "Wir erwarten in den nächsten Tagen eine Rückmeldung aus München. Sobald wir Näheres wissen, informieren wir Sie", ließ Landrat Thorsten Freudenberger am späten Montagnachmittag mitteilen. Für Nachfragen war er nicht mehr zu erreichen.

Laut Mitteilung erfüllt der Landkreis die für den Modellversuch geforderte Inzidenz von 100 bis 150 zwar derzeit nicht, man müsse aber leider damit rechnen, dass der Wert dieser Tage erreicht werde. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag bei 90,2, vor einer Woche lag sie noch stabil unter 50.

Noch bevor die Initiative des Landkreises bekannt wurde, hatte es Überlegungen in Illertissen gegeben, sich für das Modellprojekt zu bewerben. Die Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Susanna Oberdorfer-Bögel, schrieb Bürgermeister Jürgen Eisen eine E-Mail mit der Bitte, gemeinsam mit der Stadtverwaltung die entsprechenden Schritte zu veranlassen. "Wir sind überzeugt, damit einen wichtigen Beitrag im richtigen Umgang mit der Corona-Pandemie zu leisten und gleichzeitig ein wegweisendes Signal für Gastronomie, Kultur und Einzelhandel zu setzen", schrieb Oberdorfer-Bögel.

In Illertissen schlugen die Freien Wähler vor, dass sich die Stadt bewirbt

Nachdem Eisen das Schreiben erhalten hatte, informierte er Oberdorfer-Bögel, dass darüber bereits mit Landrat Freudenberger diskutiert worden sei. Zwischenzeitlich habe sich der Landkreis als Modelregion beworben, schrieb Eisen auch an unsere Redaktion. Eine Stunde später verschickte das Landratsamt die offizielle Mitteilung dazu.

In Illertissen hatte Susanna Oberdorfer-Bögel (Freie Wähler) eine Debatte um eine Bewerbung als Modellregion bereits angestoßen. Bild: Freie Wähler

Eine gemeinsame Bewerbung mit weiteren Kommunen aus dem Landkreis ist ganz im Sinne der Freien Wähler in Illertissen. "Die Belastbarkeitsgrenze ist bei vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, insbesondere aber auch bei den Gewerbetreibenden, schon lange erreicht", schrieb Oberdorfer-Bögel.

Illertissen sei "gut gerüstet" um Corona-Modellregion zu werden

In Niederbayern hätten sich auch die Städte Freyung, Grafenau und Waldkirchen gemeinsam beworben, die aber gemessen an der Einwohnerzahl jeweils wesentlich kleiner seien als Illertissen. "Gerade unsere Stadt ist gut gerüstet, um ein solches Projekt sicher für alle Bürgerinnen und Bürger durchzuführen", führte die Fraktionsvorsitzende weiter aus. "Unsere örtlichen Gastronomiebetriebe und Fachgeschäfte sind allesamt von der Größe her überschaubar, entsprechende Hygienekonzepte liegen schon lange vor. Ausschlaggebend ist aus unserer Sicht aber insbesondere das Argument, dass wir ein hervorragend funktionierendes Testzentrum haben und der Betreiber versichert hat, problemlos einige Tausend Schnelltests pro Woche durchführen zu können."

