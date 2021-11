Enkeltrickbetrug im Unterallgäu: Täter erbeuten 15.000 Euro von Seniorin

Bereits im September wurde eine Seniorin aus dem Unterallgäu Opfer eines Enkeltrickbetrugs. Die Polizei gibt Tipps, wie sich Bürger schützen können.

Bereits Ende September ist eine ältere Frau aus dem Unterallgäu um 15.000 Euro betrogen worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der Vorfall erst jetzt zur Anzeige gebracht. Die Täter gaben sich am Telefon als angeblicher Notar und als angebliche Enkelin der Seniorin aus und überzeugten sie, dass Geld für den Kauf einer Wohnung benötigt werde.

Darüber hinaus drohten sie der Frau und setzten sie stark unter Druck. Dadurch veranlassten sie die ältere Dame dazu, die genannte Summe bei der Bank abzuheben und an ihrer Wohnanschrift an eine unbekannte männliche Person zu übergeben. Erst nachdem die Tochter der Seniorin die Kontoauszüge gesehen hatte, wurde die Tat zur Anzeige gebracht. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen durchgeführt.

Das Polizeipräsidium Kempten erläutert das Vorgehen der Täter

In einer Pressemitteilung schildert das Polizeipräsidium Kempten das Vorgehen der Täterinnen oder Täter. Diese teilen in der Regel mit, dass sie soeben einen Anruf des vermeintlichen Enkels oder der vermeintlichen Enkelin der Angerufenen bekommen haben. Sie behaupten, dass dieser oder diese in einen Verkehrsunfall oder einen sonstigen Unglücksfall verwickelt sei und daher schnell Geld brauche, um zum Beispiel Rechtsanwaltskosten zu begleichen, einen Krankenhausaufenthalt des vermeintlichen Opfers zu bezahlen oder um sich vor sonstigen Folgen zu retten.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben im Jahr 2020 im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West im Rahmen von Betrugsdelikten mit der "Enkeltrick-Masche" insgesamt 110 Anzeigen registriert. Hierbei wurden in vier „erfolgreichen“ Fällen mehr als 100.000 Euro erbeutet. 2021 verzeichnete das Präsidium bis Ende September schon mehr als 100 Anzeigen. In sieben Fällen ist ein Schaden von über 190.000 Euro entstanden.

Das sind die Tipps der Polizei, um sich vor Enkeltrickbetrügern zu schützen

Um sich vor derartigen Betrugsversuchen zu schützen, rät die Polizei Bürgerinnen und Bürgern Folgendes:

