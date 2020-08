vor 33 Min.

Landkreis sucht Tipps aus der Heimat

Was Urlauber hier alles sehen sollten

Sonne genießen an der Iller, wunderbar Wandern oder Radfahren, ins kühle Wasser tauchen bei Senden oder in einem der vielen Seen in unserem Landkreis. Wer Entspannung sucht, braucht nicht unbedingt in den Flieger zu steigen. Denn die Urlaubsplanungen für die Sommerferien sind aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr erschwert. Doch auf Erholung braucht deshalb niemand zu verzichten. Alle, die sich gegen einen Auslandsurlaub entschieden haben, möchte der Landkreis Neu-Ulm unterstützen und ermutigen. Dazu startet die Aktion „Unsere Heimat – Dein Tipp“.

Tipps hieraus sollen unter dem Motto „Unsere Heimat – Dein Tipp“ auch auf der Facebook-Seite des Landkreises veröffentlicht werden. Dort erhoffen sich die Organisatoren weitere Anregungen oder Erfahrungsberichte der Userinnen und User. Der Landkreis möchte damit allen Daheimgebliebenen Tipps geben und zu Aktivitäten ermutigen. Zugleich soll auf die Angebote der heimischen Wirtschaft und Gastronomie sowie auf die Übernachtungsmöglichkeiten vor Ort aufmerksam gemacht werden. (az)

Themen folgen