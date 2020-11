vor 17 Min.

Landrat positiv auf Corona getestet

Thorsten Freudenberger in häuslicher Quarantäne

Landrat Thorsten Freudenberger ist nach Symptomen einer leichten Erkältungserkrankung positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das teilte das Neu-Ulmer Landratsamt am Dienstag mit. Freudenberger befinde sich nun in häuslicher Quarantäne. Die Ansteckungsquelle sei unbekannt.

Der Öffentliche Gesundheitsdienst habe unmittelbar mit der Nachverfolgung der Kontaktpersonen begonnen und für einige wenige vorsorglich Quarantäne angeordnet. Sie seien umgehend informiert worden. Landrat Freudenberger gehe es gut. Er arbeite im Homeoffice und führe die Amtsgeschäfte von zu Hause aus.

Bei Bedarf werde er vor Ort von seinem Stellvertreter Franz-Clemens Brechtel im Landratsamt vertreten. „Wir teilen uns das auf“, sagte Brechtel unserer Redaktion. „Die Dinge, die man von zu Hause aus machen kann, macht er. Die Präsenztermine nehme ich wahr.“ Nächste Woche stehen beispielsweise mehrere Ausschüsse des Kreistags an. Freudenberger werde zwei Wochen lang in Quarantäne bleiben. „Er wird genauso behandelt wie jeder andere auch“, sagte Brechtel. Ein Schreck sei es für ihn schon gewesen, als er am Dienstag von der Diagnose erfahren habe. „Er war bereits ein paar Tage krank, in dieser Zeit habe ich ihn bereits vertreten“, sagte der stellvertretende Landrat. „Aber damit habe ich nicht gerechnet.“ Für Brechtel besteht jedoch Grund zur Zuversicht. Freudenberger sei gut beieinander. „Er ist guten Mutes und kommt da durch.“ (az/mru)

